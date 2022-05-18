Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyordenildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor- denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum.
Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor- denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmeyiz. Uzun zamandır bu sözü duymuyoruz ve bir daha da duymak istemiyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa