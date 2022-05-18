Bakan Soylu: &quot;-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyordenildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. - Haberler

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Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyordenildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Soylu: '-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyordenildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum.

Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor- denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum.

Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor- denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmeyiz. Uzun zamandır bu sözü duymuyoruz ve bir daha da duymak istemiyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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