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Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok"

3. Sayfa Haberleri

Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok"

HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Hatay 3. Sayfa Haberler

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