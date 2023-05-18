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Bakan Soylu açıkladı: 'İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu ele geçirildi'

Bakan Soylu açıkladı: "İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu ele geçirildi"

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam 386 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam 386 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü Kurutana Kadar Mücadeleye Devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam, 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı. 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu İstanbul 3. Sayfa Haberler

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