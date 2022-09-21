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Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürleri ile VKS toplantısı gerçekleştirdi

3. Sayfa Haberleri

Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürleri ile VKS toplantısı gerçekleştirdiANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürleri ile VKS toplantısı gerçekleştirdi

ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. İç ve sınır güvenlikleriyle ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ta katıldı. Toplantıda ayrıca; genel müdür yardımcıları ve emniyet daire başkanları da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Süleyman Soylu 3. Sayfa Güncel Haberler

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