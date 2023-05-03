Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına...
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Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa