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Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına...

Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına...

3. Sayfa Haberleri

Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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