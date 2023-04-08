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Bakan Soylu: 2 terörist ölü ele geçirildi

Bakan Soylu: 2 terörist ölü ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2016 yılında Kahraman Polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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