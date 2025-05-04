Bakan Osman Aşkın Bak'tan Özgür Özel'e Destek Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Özgür Özel'e Destek Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasiye ve siyasetin saygınlığına gölge düşürecek her türlü saldırı ve provokasyonun karşısında duracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.