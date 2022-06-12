Bakan Kurum: "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. - Haberler

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Bakan Kurum: "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bakan Kurum: 'Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bakan Kurum: "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bakan Kurum: "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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