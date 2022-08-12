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Bakan Kurum'dan şehit ailesine taziye ziyareti

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Bakan Kurum'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinden bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinden bulundu.

Bir dizi program ve açılışlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinden bulundu. Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan taziye evinde aileye taziye dileklerini ileten Bakan Kurum, şehit için dua okudu.

Kentteki yoğun programlarına rağmen şehit ailesini yalnız bırakmayan Bakan Murat Kurum, şehit babası Erol Şimşek ile de özel olarak ilgilenerek taziye dileklerini iletti. Bakan Kurum, devletin şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını vurgulayarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İklim Değişikliği Murat Kurum Irak 3. Sayfa Haberler

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