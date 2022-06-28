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Bakan Kurum, afetin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt, İnebolu ve Küre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt, İnebolu ve Küre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası selden etkilenen Kastamonu'ya geldi. Gece geç saatlere kadar AFAD Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran'dan yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurmayları ile birlikte Bozkurt ilçesinin ardından en büyük yıkımının yaşandığı Bozkurt'tun İlişi Köyü ile İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köylerini ziyaret etti. İlişi ve Evrenye köylerinde çalışmaları yakından takip eden Bakan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak istek ve taleplerini dinledi.

Ardından İnebolu ilçesine geçen Bakan Kurum, İnebolu'daki son durum hakkında da bilgi aldıktan sonra İnebolu'nun Özlüce köyünü ziyaret etti. Özlüce köyünde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, helikopter ile şu anda ulaşımın sağlanamadığı afete maruz kalmış bölgelerde havadan incelemede bulundu.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Özgür Kaya - Muhammed Kömeçoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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