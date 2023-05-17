Bakan Koca: 'Vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'ta 1 korucu ve 4 Uzman Jandarmanın şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'ta 1 korucu ve 4 Uzman Jandarmanın şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada; 1'i korucu, 4'ü Uzman Jandarma olmak üzere vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA