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Bakan Koca: 'Hatay'daki trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 31 kişi yaralandı'

Bakan Koca: "Hatay'daki trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 31 kişi yaralandı"

3. Sayfa Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 31 kişi yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fahrettin Koca Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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