Bakan Koca: 'Hatay'daki trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 31 kişi yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 31 kişi yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA