Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama

Bolu'da içme suyundan zehirlenen 52 kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 52 kişinin zehirlendikleri belirlendi. Yaşanan olayın ardından köyün su ihtiyacının karşılandığı su deposundan numune alan yetkililer, aynı zamanda su hattında ilaçlama ve temizleme çalışmaları yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından zehirlenme olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa