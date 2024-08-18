Üye Girişi
Haberler

Bakan Işıkhan, Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'da yaşanan orman yangınlarından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Işıkhan, en ufak bir kıvılcımla ormanların zarar görebileceğini belirterek, herkesi teyakkuzda olmaya çağırdı.

Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğine dikkat çekerek "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle yangın bölgelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Işıkhan, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yangınların en ufak kıvılcımla dahi çıktığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, herkesi teyakkuzda olmaya davet ederek "Burada sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bütün afetleri tekrar yaşatmasın inşallah. En büyük dileğimiz bu. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti. 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. Gerçekten de en ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu afetleri tekrar yaşamayız. Ama yaşadığımızda görüyorsunuz devletimizin tüm birimleri, orman bakanımız alanda. Allah razı olsun. Ekibine de teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen bir şey olursa başımızın üstünde. 24 saat çalışmaya da hazırız. Allah yardımcımız olsun. Bu tür afetleri kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Çevre 3.Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title