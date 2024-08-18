Bakan Işıkhan, Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğine dikkat çekerek "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle yangın bölgelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Işıkhan, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yangınların en ufak kıvılcımla dahi çıktığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, herkesi teyakkuzda olmaya davet ederek "Burada sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bütün afetleri tekrar yaşatmasın inşallah. En büyük dileğimiz bu. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti. 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. Gerçekten de en ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu afetleri tekrar yaşamayız. Ama yaşadığımızda görüyorsunuz devletimizin tüm birimleri, orman bakanımız alanda. Allah razı olsun. Ekibine de teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen bir şey olursa başımızın üstünde. 24 saat çalışmaya da hazırız. Allah yardımcımız olsun. Bu tür afetleri kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA