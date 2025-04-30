Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere teşekkür ederek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs'ı kutlayacak, emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız. 1 Mayıs, çalışan, üreten, büyüyen Türkiye'nin ortak değeridir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa