Bakan Güler: "(Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak...
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Bakan Güler: "(Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır.
Bakan Güler: "(Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa