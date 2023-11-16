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Bakan Güler: "Irak'ın ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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3. Sayfa Haberleri

Bakan Güler: "Irak'ın ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bakan Güler: " Irak'ın ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye Irak Terör Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Haberler

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