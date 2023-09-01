Bakan Güler, 2023-2024 Uçuş Eğitim Yılı açılış törenine katıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen 2023-2024 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen 2023-2024 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Törenine katıldı. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da yer aldı. Törende her yıl olduğu gibi dualar okunarak kurban kesimi yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, pist başından telsizle ilk uçuşun emrini verdi ve yeni uçuş eğitim yılını başlattı.

"Ağustos ayı, parlak bir tarihi geçmişe sahip asil milletimizin zaferler ayıdır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada pilotlara yeni rütbelerinde ve görevlerinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki yeni rütbeler ve yeni görevlerle birlikte sorumluluklarınız da artmaktadır. Sizlerin becerisi ve donanımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve güçlü konumunu daha da ileri seviyelere taşıyacaktır. Bu anlayışla sizlerin, nerede olursanız olun, görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza ve sizden sonra gelecek olanlara da bayrağı gururla teslim edeceğinize yürekten inanıyorum. Malumunuz ağustos ayı, parlak bir tarihi geçmişe sahip asil milletimizin zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Otlukbeli'ne, Mercidabık'tan, Mohaç'a nice şanlı zaferler, hep bu ay da kazanılmıştır. Tarihimizin dönüm noktalarından birini oluşturan bu zaferlerden biri de kahraman ordumuzun 26 Ağustos 1922 sabahı başlattığı Büyük Taarruz Harekatı'nda elde ettiği büyük başarıdır. Büyük Taarruz Harekatı çerçevesinde güzel Eskişehir'imiz de 2 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu vesileyle vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm yokluklara rağmen kazandığımız Büyük Zaferimizin 101'inci yıl dönümünü ve Eskişehir'imizin kurtuluş gününü kutluyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

"Dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır"

Bakan Güler, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı kritik bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Bu hassas dönemde görev ve sorumlulukları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirmektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuz; yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın emniyetini en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlamakta, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Aynı şekilde başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin ve yoğun faaliyetlerini icra ettiği bu dönemde gökyüzündeki gücümüz olan hava kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki hava kuvvetlerimiz, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmaktadır. Bugün, dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır" ifadelerini kullandı.

"Bir yılda yapılan sorti sayısına, 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde göstermiştir"

Türk Hava Kuvvetlerinin son yıllarda yerli ve milli silah ve mühimmatlarla gücüne güç kattığını belirten Bakan Güler, "15 Temmuz sonrası oluşan personel açığına rağmen kahramanca fedakarca görev yapmış, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele harekatlarındaki etkinliği, katkısı ve başarısıyla gurur kaynağımız olmuştur. Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından Uluslararası Barışı Destekleme görevlerine ve tatbikatlara kadar tüm görevlerini başarıyla icra ederek seçkin ve saygın konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca ülkemizi yasa boğan 6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren Hava Kuvvetlerimiz; kurduğu hava köprüsü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için üstün gayret göstermiş, en ücra köylere kadar vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmıştır. Hava Kuvvetlerimiz bu süreçte, bir yılda yapılan sorti sayısına, 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde göstermiştir" dedi.