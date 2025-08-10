Bakan Göktaş'tan Balıkesir Depremi Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin, "PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir mesaj yayımladı. Bakan Göktaş paylaşımında,

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! O kentimizden alevler yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.