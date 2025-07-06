Bakan Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden kahraman evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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