Bakan Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden kahraman evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA