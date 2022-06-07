Bakan Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" konulu programa katıldı - Haberler

Bakan Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" konulu programa katıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" konulu programa katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" başlıklı programa katıldı.
Bakan Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" konulu programa katıldı
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" başlıklı programa katıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa