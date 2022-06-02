Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'de - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'de

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'de

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ziyaretler ve programlara katılmak üzere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret programındaki ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu. Çavuşoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Valilik önünde Çavuşoğlu'nu, geleneksel kıyafet giyen çocuklar karşılayarak çiçek takdim etti. Yapılan görüşmeye; AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte protokol üyeleri de katıldı.

Valilikteki görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı ziyaret edecek. Sonrasında ise Bakan Çavuşoğlu, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması'na katılacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mevlüt Çavuşoğlu Erol Ayyıldız Eskişehir Yht 3. Sayfa Haberler

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