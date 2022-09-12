Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. 3. Sayfa Haberleri Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. 2 binden fazla da el yapımı patlayıcı ve mayınlar da tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik bu manada büyük bir mücadele veriyor." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bakan Akar: '(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. - Haberler

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