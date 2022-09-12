Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi.

3. Sayfa Haberleri

Bakan Akar: '(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi.

Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi.

Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. 2 binden fazla da el yapımı patlayıcı ve mayınlar da tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik bu manada büyük bir mücadele veriyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title