- Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına yönelik saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına yönelik saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, 10 Nisan 2022 tarihinde davalı Ekrem İmamoğlu'nun, davacı Adil Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını alenen ağır şekilde kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla ihlal ettiği kaydedildi.

Dilekçede, davalı İmamoğlu'nun, programda sarf ettiği sözleriyle davacı Karaismailoğlu'nu asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bıraktığı ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu belirtildi. Davalı İmamoğlu'nun sadece iftira kastıyla hareket ettiğinin ve davacı Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğinin aktarıldığı dilekçede, İmamoğlu'nun ayrıca 'hakkında zimmet davası var' şeklindeki beyanlarıyla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı ve davacı hakkında olumsuz bir algı oluşmasına sebep olunduğu kaydedildi.

"Hakaretlerin maksadı ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakmak"

Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüze'inl ise sunulan dilekçede, "Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı; müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp, anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır" şeklinde ifadelerine de yer verildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, davalı Ekrem İmamoğlu'nun, davacı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi.