Bahis ve Tefecilik Suçlarında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı öne sürülen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığının tespit edildiği iddia edildi. Ayrıca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporların birlikte incelenmesi sonucu suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dahil edildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı belirlendi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mal varlığına el konulmasının yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi. - İSTANBUL