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Bahçeye gömülü uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bahçeye gömülü uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikametin bahçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikametin bahçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde G.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahsa ait ev ve eklentilerinde aramalarda bulundu. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda ikamet bahçesinde toprağa gömülü 5 paket şeklinde 230 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken G.S. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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