Bahçeye giren tavuk yüzünden cinayet işlenmişti: "Olaydan sonra evim yağmalandı, yakıldı"KOCAELİ Kocaeli'de bahçeye giren tavuk sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan 3 sanığın duruşması görüldü.

Bahçeye giren tavuk yüzünden cinayet işlenmişti: "Olaydan sonra evim yağmalandı, yakıldı"

KOCAELİ Kocaeli'de bahçeye giren tavuk sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan 3 sanığın duruşması görüldü. Savunma yapan sanıklardan İlyas M., "Olaydan sonra evim yağmalandı, yakıldı. Ailem şehir dışına taşınmak zorunda kaldı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklardan ikisinin 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, bir diğer sanığa ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İzmit'te 8 Ocak 2022'de meydana gelen olayda, Oğuzhan İpek'in tavuklarının komşusunun bahçesine girmesi sebebiyle iki aile arasında kavga çıkmıştı. Oğuzhan İpek'in, abisi İlyas M. ile kavga ettiğini gören Yusuf M.M., Oğuzhan İpek'i bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

"Abimi korumak amacıyla bıçak salladım. Kasti bir şey yapmadım"

Açılan davanın ikinci duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar İlyas M. (28), Yusuf M.M. (19), Ömer E.D. (20), taraf avukatları ve aileler hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen Yusuf M.M., "Annem ve babam darp edilince polisi defalarca arayıp yardım istedim. Abim İlyas ile Oğuzhan arasında yaşanan kavgayı görünce abimi korumak amacıyla bıçak salladım. Kasti bir şey yapmadım. Beni tutan kimse yoktu ama ona rağmen tekrar hamle yapmadım" diye konuştu.

"Olaydan sonra evim yağmalandı. Ailem şehir dışına taşınmak zorunda kaldı"

Savunma yapan İlyas M., "Oğuzhan'ın annem ve babamı dövdüğünü duyduğumda işteydim. Duyduğum anda polisi aradım, devletimden yardım istedim. Hiçbir silaha elimi sürmedim. Küfürleri hakaretleri duymama rağmen ses etmedim. Ta ki doğmamış çocuğuma küfür edene kadar. Oğuzhan'ın Evimizin önünden uzaklaşması için taş attım ve boğuştuk. Aramızda yaşanan kavga sırasında ben yere düştüm. Hamile eşimin bayıldığını duyunca hemen eve koştum. Olaydan sonra evim yağmalandı. Arabam yakıldı. Ailem şehir dışına taşınmak zorunda kaldı. Eşim yeni doğmuş çocuğumla yalnız kaldı. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

"Suç benim üstüme kalmak üzere"

Suçsuz olduğunu söyleyen Ömer E.D., "17 aydır mağdurum, suçsuz yere yatıyorum. Suç benim üstüme kalmak üzere" dedi. Maktulün annesi Hayriye İpek ise "Tüm sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum. Tavuk için adam vurulmaz. Ömer'in oğluma karşı bir eylemini görmedim, kendisini olay yerinde de görmedim. Ömer bıçağı saklayacak kadar bir duruma geldiyse demek ki o da işin içindedir" ifadelerini kullandı.

3 sanığa ayrı ayrı ceza istendi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Yusuf M.M. ile İlyas M.'nin "Haksız tahrikle kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, Ömer M.'nin ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.