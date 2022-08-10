Bahçeye giden adamdan 18 gündür haber yok

Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki adamdan 18 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 24 Temmuz Pazar günü saat 07.00 sırlarında Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çıkan Uğur Taşyürek'i tüm aramalara rağmen bir haber alınamıyor.

Kayıp başvurusu yapan oğlu Ömer Taşyürek, 18 gündür babasını her yerde arıyor. Babasını görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Taşyürek, "O gün sabah babam bahçeden bamya ve üzüm toplamak için evden çıktı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. En son aynı gün 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00 civarında bir çoban tarafından Hacıhamzalı Mahallesi Muzmulu mevkisindeki bir tarlanın kenarında görülmüştür. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin tüm aramalarına rağmen köy içine veya yakınında tespit edilememiştir. Babamdan 18 gündür haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi.

Ömer Taşyürek, babası kaybolduğunda üzerinde beyazlı yeşilli şapka, gri tişört, gri şalvar ve spor ayakkabı bulunduğunu söyledi.

Kocasının bulunmasını isteyen Emine Taşyürek, "Eşimin biran önce bulunmasını istiyorum. 24 Haziran'dan beri bir haber alamadık. Güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bir an öce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Emekli olan Uğur Taşyürek'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MERSİN