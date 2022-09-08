Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçesine kenevir eken şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bahçesine kenevir eken şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Afyonkarahisar'da evinin bahçesine kenevir eken bir şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da evinin bahçesine kenevir eken bir şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Bahçede yapılan aramada ise 875 gr kubar esrar ile ekili vaziyette kenevir ele geçirildi.

Olay, Şuhut ilçesi Karlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler Y.B., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 875 gr kubar esrar ile ekili vaziyette 37 kenevir bitkisi, 51 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir adet pala bıçak ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Y.B., isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title