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Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladıBURSA Türkiye genelinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı

BURSA Türkiye genelinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bursa'da bir vatandaş evinin bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı. Koca yılanı kuyruğundan tutan adam kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovakça Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesine ilerleyen giren yılanı çıkartmak isteyen adam yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Çıplak elleriyle herhangi bir güvenlik önlemi almadan koca yılanı kuyruğundan yakalayarak bahçe dışına çıkaran adam yılanın zehirli olmadığını öğrenince doğaya bıraktı. O anları izleyenler gözlerine inanamadı.

Adamın korkusuz ve soğukkanlı tavırları dikkat çekerken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Türkiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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