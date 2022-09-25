Bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı, alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan, yaşlı adam rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan, yaşlı adam rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyünde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmayan Sabri Bayram(73), bahçesinde bulunan otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Alevlerden kaçmak isteyen Bayram, ateşin içinde kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı, alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.