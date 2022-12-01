Bahçesindeki çardağın çatısı üzerine devrildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bahçesinden odun aldığı sırada üzerine çardağın çatısı yıkılan adam yaralandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bahçesinden odun aldığı sırada üzerine çardağın çatısı yıkılan adam yaralandı. Olay, Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. (78) isimli yaşlı adam, evinin bahçesinde bulunan üzeri kiremit kaplı çardağın altından tahta almaya çalıştığı sırada çardağın çatısı üzerine yıkıldı. İsmail B., çatının altından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansa alarak tedavisini olay yerinde yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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