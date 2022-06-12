Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elgün Mahallesi'nde Celal V. (35), evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Celal V., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal V.'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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