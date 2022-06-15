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Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 79 yaşındaki V.A. adlı şahsın bahçesinde yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın bahçesinde arama yapıldı. Aramada, bahçede 35 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Uyuşturucu imalinde kullanılan kenevir bitkileri imha edilmek üzere sökülürken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilköy Mahallesi Kahramanmaraş Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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