Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 79 yaşındaki V.A. adlı şahsın bahçesinde yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın bahçesinde arama yapıldı. Aramada, bahçede 35 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Uyuşturucu imalinde kullanılan kenevir bitkileri imha edilmek üzere sökülürken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilköy Mahallesi Kahramanmaraş Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.