Bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahsa gözaltı Samsun'un Bafra ilçesinde evinin bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde evinin bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Kemalpaşa Mahallesi'nde O.A. isimli şahsın evinin bahçesinde boyları 3 metreyi bulan ekili 9 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili O.A. gözaltına alındı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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