Bahçeşehir'de vale cinayeti

Bahçeşehir Gölet Parkı'nda, iddiaya göre, vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen genç, arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün gece 22.40 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı. Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.'ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Cinayet anı kamerada

Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı. Kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor. Cinayet anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. - İSTANBUL