- Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kerimçavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 NU 1423 plakalı otomobil kontrolünü kaybedip takla attı. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen otomobil 34 EYB 429 plakalı araca çarpıp ters döndü. Karşı şeritte bulunan 34 FSC 115 plakalı ve 34 FDZ 631 plakalı aracında kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı şerit bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan 4 otomobilin kurtarıcı araçlarla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Belediye ekipleri ise kaza nedeniyle yola dökülen parçaları temizleyip yol bakımını yaptı.