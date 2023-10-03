Bahçelievler'de Yüksek Faiz Dolandırıcılığına Tutuklama

BAHÇELİEVLER'de yüksek faiz vereceğini söyleyerek para toplayan ardından dükkanına 'Cenazem var' yazarak ortadan kaybolan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 67 kişiden milyonlarca lira aldıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

BAHÇELİEVLER'de yüksek faiz vereceğini söyleyerek para toplayan ardından dükkanına 'Cenazem var' yazarak ortadan kaybolan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 67 kişiden milyonlarca lira aldıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

DÜKKAN AÇILMAYINCA MAĞDURLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

Bahçelievler'de 27 Eylül Çarşamba günü polise başvuran mağdurlar, Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yatırım amaçlı para verdiklerini, ancak işyerinin 3 gündür açılmadığını söyleyerek şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada işyeri sahiplerinin 67 mağdurdan yüksek faiz vereceklerini vaat ederek milyonlarca lira topladıklarını tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis dükkanlarını 'Cenazemiz var' yazarak açmayan şüphelilerin peşine düşerken, düzenlenen operasyonda Mustafa A.(42), Eray A.(40), Salih T.(35)? ve Mehmet İ.(57)?yi gözaltına aldı. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 4 Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.