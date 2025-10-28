Bahçelievler'de Yük Asansörü Kazasında Yaralı Sayısı 8'e Yükseldi
Bahçelievler'deki bir şantiyede yük asansörünün halatının kopması sonucu 8 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ciddi, diğerlerinin durumu iyi.
Bahçelievler'de bir şantiyede yaşanan yük asansörü kazasında yaralanan işçilerinin sayısı 8'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Yenibosna Çobançeşme'de bulunan bir inşaatta yük asansörünün halatı kopmuş, kazada bir işçi zemine düşerek yaralanmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan işçileri kurtarmıştı.
Şantiyede yaşanan kazada yaralanan işçilerinin sayısı 8'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
