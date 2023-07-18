Bahçelievler'de Yabancı Uyruklu Kadını Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadını kaldırım taşıyla öldürüp cesedini derin dondurucuda sakladığı iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 61 yaşındaki tutuklu sanık Rıza Beler ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Beler, 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova ile birlikte yaşadığını, Özbekistan'daki arsasına 300 bin lira vererek ev yaptırdığını, birlikte orada yaşamayı planladıklarını anlattı.

Olaydan 20 gün önce Tulyaganova'nın tavırlarının değiştiğini ve kendisini aldattığını iddia eden Beler, bu nedenle maktulle kavgaya başladıklarını söyledi.

Beler, kavga sırasında Tulyaganova ile yere düştüklerini öne sürerek, "Umida taşı alıp bana vurmak istedi. Ancak ben ondan hızlı davrandım. Taşı aldım ve ona vurdum. Cinnet getirmişim. Parçalama kısmını asla hatırlamıyorum." dedi.

Olaydan sonra 3 saat evde kalıp dışarı çıktığında kız kardeşine telefonda olayı anlattığını aktaran Beler, kız kardeşinin de hemen karakola gitmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşi Saadet Özdemir ise ağabeyiyle eve gittiğinde yatak odasında battaniyeye sarılı ceset gördüğünü ifade etti.

Çok korktuğunu dile getiren Özdemir, "Gördüklerimi karakola gidip polise anlattım. Ağabeyim olaydan bir süre önce Umida'nın kendisini aldattığını, bu nedenle eve taş getirdiğini, bir daha aldatırsa kötü şeyler yapacağını söylemişti." diye konuştu.

Otopsi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Bahçelievler'deki bir ikamette Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'nın, birlikte yaşadığı Rıza Beler tarafından öldürüldüğü ihbarında bulunulduğu anlatılıyor.

Sanığın cinayeti olaydan 3 ay önce planladığını belirtilen iddianamede Beler'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.