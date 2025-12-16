Haberler

Bahçelievler'de uyuşturucuyu balkondan sokağa attı: 6 gözaltı

Güncelleme:
Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, balkondan atılan poşette 296.5 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de, bir adrese düzenlenen baskında şüpheli, içinde uyuşturucu bulunan 2 torbayı balkondan aşağı attı. Poşetten 296.5 gram uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi çıkarken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bahçelievler'de, yabancı uyruklu şahısların bir ikameti uyuşturucu ticareti amacıyla kullandıklarının tespit edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. 14 Kasım günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler ikamete geldiği sırada, şüpheli bir şahıs balkondan 2 adet beyaz büyük bir poşeti sokağa attı. Durumu fark eden ekipler poşetleri açtıklarında içerisinden, 185 adet küçük boy şeffaf kilitli paketlere ayrı ayrı sarılmış, 296.5 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Yabancı uyruklu 6 şahıs tutuklandı

Adrese yapılan operasyonda ayrıca, tamamı yabancı uyruklu olan şüpheliler, F.G., M.A.K., M.N., A.H., M.S.M. ile S.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahıslar, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
