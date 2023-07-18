Bahçelievler'de Taşla Öldürülen Kadının Katili Hakim Karşısında

Bahçelievler'de birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadını taşla öldüren ve kollarını gövdesinden ayıran Rıza Beler, ilk kez hakim karşısına çıktı. Beler'in dehşet dolu savunması kan dondurdu.

BAHÇELİEVLER'de, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp kollarını gövdesinden ayıran ve buzdolabına koyan Rıza Beler (61) ilk kez hakim karşısına çıktı. Beler'in dehşet dolu savunması kan dondurdu.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rıza Beler bulunduğu cezaevinden getirilirken avukatı salonda hazır bulundu.

"ÖNCE 8 KERE KAFASINA TAŞLA VURDUM SONRA BOĞDUM"

"CESET KOKMASIN DİYE İKİ TANE PERVANE YERLEŞTİRMİŞTİ"

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Rıza Beler'in cinayeti 3 aydan beri planladığı belirtildi. Ayrıca 45 dakika boyunca maktülü öldürmeye uğraştığı, sonrasında ise cesedi ortadan kaldırmayı planladığı anlatıldı. Beler'in 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.