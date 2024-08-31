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Bahçelievler'de silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor.

Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor.

Olay, saat 00.00'da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Caddede yürüyen 3 erkek şahıs, kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalışmıştı. Saldırıda 2 kişi kurşunların hedefi olurken, bir kişi ise kaçmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etmiş, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Diğer kişinin ise ayağına isabet ettiği kurşunla yaralandığı tespit edilmişti. Polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin aynı motosikletle yürüyen şahısların yanına geldiği görüldü. Motosikletin arkasında oturan şüphelinin silahla saldırıyı gerçekleştirdiği ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı görüntülerde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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