Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de husumetli olduğu kişiye silahla ateş açan bir şahıs kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ve iki yaralı daha hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, iddiaya göre husumetli olduğu kişiye silahla ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet olan adamın evinin önünde silahla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği biri kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Emniyet güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
