Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, iddiaya göre husumetli olduğu kişiye silahla ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet olan adamın evinin önünde silahla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği biri kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Emniyet güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL