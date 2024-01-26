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Bahçelievler'de Otomobil Hırsızlığı Şişli'de Son Buldu

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Bahçelievler'de bir otomobilin çalınması olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, hırsızla bağlantılı şüphelileri Şişli'de yakaladı.

Bahçelievler'de otomobil hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri hırsızla bağlantılı bir şüpheliyi ve otomobili çalan şahsı Şişli'de yakaladı.

Olay, 20 Ocak günü Bahçelievler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki Ayhan Ö.'ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalan kişiyi tespit etti. Bir başka şüphelinin de hırsızla bağlantısı olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Hüseyin E. (26) ve Sedat T. (34) çaldıkları otomobille beraber Şişli'de yakalandı. Konuya ilişkin yakalanan şahıslar emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın park halindeki otomobilin kapısını açtıktan sonra aracı çalıştırarak hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Şişli Güvenlik Kamerası Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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