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Bahçelievler'de otomobil bankaya daldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçelievler'de otomobil bankaya daldı Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü bankaya daldı.

Bahçelievler'de otomobil bankaya daldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü bankaya daldı.

Bahçelievler Soğanlı'da seyir halinde olan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bakaya daldı. Büyük panik yaşayan bankadakiler olayın şokunu atlatınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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