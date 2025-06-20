Bahçelievler'de Oto Tamirhanesinde Yangın: 10 Araç Hasar Gördü

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İstanbul Bahçelievler'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 10 araç hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de dün gece saatlerinde oto tamirhanede çıkan yangında 10 aracın hasar görmesinin ardından oluşan tahribatın boyu, gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlere teslim olan oto tamirhanesi yangın sonrası havadan görüntülendi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki oto saniye içerisinde yer alan tamirhanede çıktı. Alevlere teslim olan 10 araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarının ardından da yangın tamamen söndürülmüştü.

Alevlerin teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangın sonrası oto tamirhanesinde oluşan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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