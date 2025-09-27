Bahçelievler'de Oto Kaporta ve Boya Dükkanında Yangın

Bahçelievler'de oto kaporta ve boya tamirhanesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle dükkan içerisinde bulunan boyalar patlarken, 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki otomobil kaporta ve boya dükkanı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle dükkanın içinde yer alan boyalar patladı. Patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşarken alevler dükkanı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken dükkanın içinde bulunan bir araç hasar gördü. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, dükkan sahibine ise ulaşılamadı.

İş yerinde maddi hasar meydana gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL