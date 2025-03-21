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Bahçelievler'de Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde taksiye binmekte olan bir kadına motosiklet çarptı. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bahçelievler'de taksiye binerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesi E5 yan yolda taksiye binmeye çalışırken motosikletini çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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