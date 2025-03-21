Bahçelievler'de Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde taksiye binmekte olan bir kadına motosiklet çarptı. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bahçelievler'de taksiye binerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesi E5 yan yolda taksiye binmeye çalışırken motosikletini çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa