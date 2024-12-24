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Bahçelievler'de Matbaa Kalıbı Üreten İş Yerinde Yangın Çıktı

Bahçelievler'de Matbaa Kalıbı Üreten İş Yerinde Yangın Çıktı
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İstanbul Bahçelievler'de Doğu Sanayi Sitesi'nde bir matbaa kalıbı üreten iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın sonucu büyük hasar oluştu ancak ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde 3 katlı matbaa kalıbı üreten iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde büyük hasar oluşurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Matbaa kalıpları üzerine çalışılan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden iş yerindeki çalışanlar dışarıya çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan sanayi sitesi sakinlerinden Hakan Karacasu, "Kalıplar tutuşmuş taşlama yapılırken. Allah'tan itfaiye zamanında geldi bir an önce söndürüldü. Kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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